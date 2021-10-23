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İSTANBUL

Yolcu seçen taksici gazetecilere öfkelendi: Biraz da trafiği haber yapın

Fatih'te sivil trafik polisleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sivil trafik polisleri tarafından yolcu seçtiği tespit edilen bir sürücünün aracı bağlandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren sürücü, "Yolcu almıyorsun, bu yüzden ceza uygulanıyor. Ne istiyorsunuz taksilerden? Trafiğe girersek para kazanamıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Yolcu seçen taksici gazetecilere öfkelendi: Biraz da trafiği haber yapın
​Fatih'te sivil trafik polisleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı.

Fatih'te sivil trafik polisleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sivil trafik polisleri tarafından yolcu seçtiği tespit edilen bir sürücünün aracı bağlandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren sürücü, "Yolcu almıyorsun, bu yüzden ceza uygulanıyor. Ne istiyorsunuz taksilerden? Trafiğe girersek para kazanamıyoruz" dedi.

TAKSİCİLERE DENETİM


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Fatih, Aksaray'da, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Sivil trafik polisleri, tespit ettikleri kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uyguladı. Sivil halde taksiye binen polis ekipleri, yolcu seçtiği tespit edilen sürücüyü denetim noktasında durdurdu. Sürücünün aracı geçici süre ile bağlanarak otoparka çekildi. Öte yandan iki sürücüye ise emniyet kemeri takmamaktan 144 lira para cezası uygulandı.


"TRAFİK YÜZÜNDEN YOLCU ALMIYORSUN, CEZA YAZIYORLAR"


Yolcu seçtiği tespit edilerek aracı bağlanan Ali Esendemir, "Durum belli; trafik. Almıyorsun, almadığın için cezai işlem uygulanıyor. Pazarlık yapmadım. Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Ancak taksiciye yükleniyorsunuz. Trafiği çözsünler. El kaldıranı alsın, gitsinler. Araç bağlandığı zaman araç sahibini bağlıyor mu? Bağlamıyor. Direkt şoför sorumlu oluyor. 100-150 TL yevmiye ile çalışan adam bunun altından nasıl kalkacak? Trafiksiz yönleri tercih ediyoruz. Trafiğe girdiğimiz zaman para kazanamıyoruz. Yevmiye alamıyoruz. Patrona, mazota çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
"ONLAR YÜZÜNDEN BİZ DE KARALANIYORUZ"


Denetimde durdurulan taksi sürücüsü Sinan Çelik, "Bu tarz denetimler gerekiyor. Bizim için de iyi. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bu tip işlemlerin yapılıp araçların bağlanması olumlu bir şey. Çünkü işimizi dürüst halde yapmaya çalışıyoruz. Onlar yüzünden biz de karalanıyoruz. En azından onlar ayıklanırsa biz de rahatlamış oluruz" dedi.

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