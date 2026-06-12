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Yolcu treni hemzemin geçitte sıkışan kamyoneti yaklaşık 200 metre sürükledi

Yolcu treni hemzemin geçitte sıkışan kamyoneti yaklaşık 200 metre sürükledi

11:1012/06/2026, Cuma
IHA
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Afyonkarahisar’da feci kaza

Afyonkarahisar’da geçmeye çalıştığı kontrolsüz hemzemin geçitte ki traverse tekerleği sıkıştığı için harekete edemeyen kamyonete yolcu treni çarparken, ölen ya da yaralananın olmadığı olaydan trenin önüne alarak yaklaşık 200 metre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre olay, Çobanlar ilçesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir’den Konya istikametine seyir halinde olan yolcu treni, rayların yakınında hemzemin geçit üzerinde park halinde bırakılan 03 AGE 004 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, ilk temas noktasından yaklaşık 210 metre sürükleyerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kaza anında kamyonetin içinde kimsenin bulunmaması ve trendeki yolcuların yara almaması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle yolcu treninin lokomotif bölümünde hasar oluştu. Arıza nedeniyle seferine devam edemeyen tren, gerekli kontroller ve lokomotif değişimi için geri manevra yaparak Çobanlar İstasyonu’na çekildi. Hasar gören lokomotifin değiştirilmesinin ardından trenin yoluna devam edeceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, ekiplerin ilk tespitlerine göre aracın hemzemin geçitten geçmeye çalışırken traversler arasına tekerleğinin sıkıştığının ve bu yüzden hareket edemediğini belirledi.


#Afyonkarahisar
#yolcu treni
#hemzemin geçit
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