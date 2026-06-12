Yolcu treni hemzemin geçitte sıkışan kamyoneti yaklaşık 200 metre sürükledi

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kaza anında kamyonetin içinde kimsenin bulunmaması ve trendeki yolcuların yara almaması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.