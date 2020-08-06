Yoldan geçen araçtan atılan sigara izmariti az kalsın faciaya neden oluyordu

Spor

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, transfer sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncu, "Bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim" ifadelerini kullandı. Mert Hakan'ın bu sözleri Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.