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ŞIRNAK

Yoldan geçen araçtan atılan sigara izmariti az kalsın faciaya neden oluyordu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde biçilmiş arazide sigara izmaritinin atılması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların bahçe hortumu ve ibriklerle müdahalesi sonucu yangın TIR dorselerine sıçramadan söndürüldü.

Haber Merkezi İHA
Yangından kıl payı kurtulan TIR'lar
Yangından kıl payı kurtulan TIR'lar

Şırnak Cizre Nusaybin karayolunun 25. kilometresindeki Korucu köyü civarında yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle anız yangını meydana geldi.

İHA
Yoldan geçen araçtan atılan sigara izmariti az kalsın faciaya yol açıyordu.

Çıkan yangını fark eden vatandaşlar olay yerine koşarak alevlerin park halindeki TIR dorselerine sıçramaması için kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye başladı.

İHA
Duyarlı vatandaşlar çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

Bahçe hortumu, ibrik gibi yöntemlerle yangına müdahale eden vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden alevleri, TIR dorselerine ulaşmadan söndürdü.

İHA
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi.

Köylüler, yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşların duyarsızlığının bu tür olayları meydana getirdiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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