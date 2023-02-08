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Yollar ilk gün geçit vermedi: Ankara'dan Adana'ya 20 saatte ulaşabildik

10 şehre giden yollar hem iki depremde hasar gördükleri hem de yoğun kar yağışı nedeniyle ilk gün yardımları aksattı. Biz de Ankara’dan yola çıktıktan ancak 20 saat sonra Adana Pozantı’ya ulaşabildik. Niğde’den itibaren şiddetlenen kar yağışı nedeniyle ulaşım tek şeride kadar düşmüştü. Islahiye’ye ise dağ yollarını kullanarak 24 saatin sonunda ancak varabildik.

04:00 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara’dan yola çıkan Yeni Şafak ekibi, 20 saate Adana Pozantı’ya ulaşabildi. Ekiplerimiz Islahiye’ye ise dağ yollarını kullanarak 24 saatin sonunda ancak varabildi.

Ankara’dan yola çıkan Yeni Şafak ekibi, 20 saate Adana Pozantı’ya ulaşabildi. Ekiplerimiz Islahiye’ye ise dağ yollarını kullanarak 24 saatin sonunda ancak varabildi.

Depremle yıkılan 10 ile giden yollar, hem yardımlara hem de bölgeye gitmek isteyenlere geçit vermedi. Bir yandan yoğun kar yağışı, diğer yandan 2 şiddetli deprem sonrasında ağır hasar gören yollar, bölgeye ulaşımı zorlaştırdı. Deprem bölgesine gitmek için Ankara’dan yola çıktıktan 20 saat sonra Adana Pozantı’ya ulaşabildik.

DAĞ YOLLARINDAN ULAŞIM

Niğde’den itibaren şiddetlenen kar yağışı nedeniyle ulaşım tek şeride kadar düştü. Asıl zorluğu Pozantı’dan depremin ağır hasar verdiği Kahramanmaraş’a geçmek istediğimizde yaşadık. Kara Yolları Genel Müdürlüğü yoldaki bozulmalar nedeniyle araçlarımızı Hasanbeyli’ye yönlendirdi. Dağ yollarından geçerek depremin etkili olduğu Gaziantep’in kırsal bölgesine ulaştık. Islahiye’ye bağlı Fevzipaşa köyüne girdiğimizde yıkımın ciddi boyutta olduğu gördük. Islahiye’ye ise dağ yollarını kullanarak 24 saatin sonunda ancak varabildik. Önceden belde olan köyde hayat tamamen durmuş. Köyde en az 50 ev yıkılmış, tren garı yerle bir olmuş. 2 kat iş yerleri tek kat olmuş, köyün tek fırını yerle bir. Asfalt yollar kabarıp darmadağın hale gelmiş. Gece karanlığında yoldaki çatlakları fark edemeyen 21 araç kaza yapmış.

YOL KENARINDA CESET

Köylüler kendi imkanlarıyla 13 kişinin cesedini enkazlar çıkarmış, 14 kişiyi kurtarma çalışması ise devam ediyor. Enkazdan çıkarılan bir cesedin yol kenarında bekletiliyordu. Köyde yaşayan Mehmet Çelik, “Köydeki evlerin çoğu ya yıkık, ya hasarlı. Tren garının müdürü, müdürün eşi 2 çocuğu, güvenlik şefi ve 1 personeli hayatını kaybetti. Cesetler çıkarıldı, battaniyelere sarılıp gar müdürünün babasına teslim edildi” diye konuştu.


#Kahramanmaraş
#Adana
#Gaziantep
#Deprem
2 saat önce
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Yollar ilk gün geçit vermedi: Ankara'dan Adana'ya 20 saatte ulaşabildik
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