Yollarda bayram trafiği için önlem alındı: Dron ve kameralarla kontrol edilerek

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Güngören ile Haliç arasında sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 09.00'da ortalama yüzde 63 olarak ölçüldü.