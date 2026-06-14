Yolun sonu Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, istihbarat, narkotik suçlarla mücadele başkanlıkları, siber, asayiş ve TEM daire başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı gibi çeşitli suçlardan aranma kararları bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin iş birliği neticesinde Gürcistan'dan 58, Almanya'dan 12, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 3’er, Hollanda ve KKTC’den 2’şer, Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland, Ukrayna ve Japonya'dan ise 1'er olmak üzere 90 suçlu Türkiye’ye iade edildi.