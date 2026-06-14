Yolun sonu Türkiye

Organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerine kaçış yok. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 42, ulusal seviyede aranan firari 48 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, istihbarat, narkotik suçlarla mücadele başkanlıkları, siber, asayiş ve TEM daire başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı gibi çeşitli suçlardan aranma kararları bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin iş birliği neticesinde Gürcistan'dan 58, Almanya'dan 12, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 3’er, Hollanda ve KKTC’den 2’şer, Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland, Ukrayna ve Japonya'dan ise 1'er olmak üzere 90 suçlu Türkiye’ye iade edildi.
FİRARİ DALTON YUNANİSTAN’DAN GETİRİLDİ
Türk yargısına hesap verecek suçlular arasında Daltonlar Organize Suç Örgütü ile iltisaklı Kadir Akkaya da bulunuyor. “Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 22 yaşındaki örgüt mensubu, 3 Haziran’da Yunanistan’dan Türkiye’ye getirildi.