YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı: Suruç'ta havan mermili saldırıda 2 kişi şehit oldu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi şehit oldu, 2 kişi yaralandı.

DÜNYA Bebek katilleri

Bu arada, 3 havan mermisi de ilçedeki boş araziye düştü.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden sivilleri hedef almaya devam ediyor.

5'i çocuk 7 sivil şehit olmuştu

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil şehit olmuştu.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş şehit olmuştu.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden sivilleri hedef almaya devam ediyor.

GÜNDEM PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında şehit olan sivillere veda

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşlarındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş de teröristlerin saldırısında yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de YPG/PKK'nın saldırılarında anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit düşmüştü.