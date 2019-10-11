Gündem YPG/PKKlı teröristlerden Nusaybine havanlı saldırı 8 şehit 35 yaralı
MARDİN BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG/PKK'lı teröristlerden Mardin'in Nusaybin ilçesine havanlı saldırı: 8 şehit

YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit 35 yaralı

Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK'lı teröristler, sivillere havanlı saldırısı gerçekleştirdi.
YPG/PKK'lı teröristler, sivillere havanlı saldırısı gerçekleştirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

AA
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı: Suruç'ta havan mermili saldırıda 2 kişi şehit oldu
GÜNDEM
YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı: Suruç'ta havan mermili saldırıda 2 kişi şehit oldu

AA
Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı.
  • Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

    8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında şehit olan sivillere veda
GÜNDEM
PKK/PYD'li teröristlerin saldırısında şehit olan sivillere veda
Rasulayn kontrol altında

Rasulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Oğlum, o silahı at ve teslim ol

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​Evlat nöbetindeki baba, kaçırılan oğluna seslendi.
Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyadda

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

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18 köy PKK'dan temizlendi

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Yine gazeteciler hedefte

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Terör yandaşı yine sahnede

Terör yandaşı yine sahnede

​CHP'nin konferansa davet ettiği Holmes: "Türkiye sivilleri katlediyor".

Harran'a kardeş Alberobello

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Rahat uyu intikamın alınacak

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3 farkı tiyatro

YPG'liler Avrupa ve ABD'den medet umuyor.

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Yaş sınırı aranmayacak

​On binlerce okul taşıtı için kritik düzenleme.
Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

"Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de var."
3 terörist daha yakalandı

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415 terörist etkisiz

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Kaçacak yer yok

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Tel Abyad ve Rasulayn'da PKK'nın etrafındaki çember daraldı.
Devletimizin yanındayız

Devletimizin yanındayız

​Diyarbakır annelerin Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.​
Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek
Gündem

Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaparak, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz

AK Parti'nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin operasyonuna "işgal" diyen Avrupa Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. Erdoğan, harekatı kınayan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon üzerinden kara propagada yapanlara da "Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ulan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler' dedi.
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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