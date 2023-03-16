YSK Başkanı Ahmet Yener yurt dışındaki seçmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, adaylık ücretlerini açıkladı. Başkan Yener, bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler için yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğunu, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu duyurdu.