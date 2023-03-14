YSK Başkanı Ahmet Yener
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, adaylık ücretlerini açıkladı.
Başkan Yener'in açıklaması şu şekilde:
"Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiştir.
Seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin ilke ve esasları belirlenmiştir.
Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler için yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir."
Görme engellinin oy kullanmasını kolaylaştıran düzenleme
Görme engellinin oy kullanmasını kolaylaştıran düzenleme
Ayrıca Yener,
"2022 yılında getirilen yasal düzenleme görme engelli vatandaşın oy kullanmasını kolaylaştıran bu düzenlemenin nasıl yapılacağına dair çalışmalara başlamıştır"
diye konuştu.
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YSK Başkanı Yener adaylık ücretlerini açıkladı
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