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YSK Başkanı Yener: Listeler 11 Nisan'a kadar incelenecek

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. 26 partinin listelerini YKS'ya sunduğunu belirten Yener, "Liste başvuruları 11 Nisan'a kadar incelenecek" ifadelerini kullandı.

17:40 . 9/04/2023 Pazar
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YSK Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanı Ahmet Yener

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partilerde milletvekili aday listeleri hazırlığında son düzlüğe girildi. AK Parti, CHP ve İYİ Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine milletvekili adayları listesini YSK'ya sundu.

'Eksikler partilere iletilecek'

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. 27 partiden 26'sının listelerinin YKS'ya sunduğunu belirten Yener, "Kurulumuz saat 17 itibarıyla belirtilen koşulları siyasi partilerin yerine getirip getirmediğini inceleyecek. Liste başvuruları 11 Nisan'a kadar incelenecek, varsa eksikleri partilere iletilecek" ifadelerini kullandı.


#YSK
#Ahmet Yener
#Ankara
37 dakika önce
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