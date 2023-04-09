YSK Başkanı Yener: Listeler 11 Nisan'a kadar incelenecek

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’den milletvekili olarak TBMM'ye girmek için yarışacak 600 kişinin ismi belli oldu. Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti, 2023 seçimlerine büyük değişimle girecek. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul’dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara’dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank Bursa’dan aday oldu. 2023 seçimleri AK Parti Kayseri milletvekili adayları isim listesi sorgulanıyor.