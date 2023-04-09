YSK Başkanı Yener: Listeler 11 Nisan'a kadar incelenecek

YSK Başkanı Ahmet Yener
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partilerde milletvekili aday listeleri hazırlığında son düzlüğe girildi. AK Parti, CHP ve İYİ Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine milletvekili adayları listesini YSK'ya sundu.
'Eksikler partilere iletilecek'
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. 27 partiden 26'sının listelerinin YKS'ya sunduğunu belirten Yener, "Kurulumuz saat 17 itibarıyla belirtilen koşulları siyasi partilerin yerine getirip getirmediğini inceleyecek. Liste başvuruları 11 Nisan'a kadar incelenecek, varsa eksikleri partilere iletilecek" ifadelerini kullandı.