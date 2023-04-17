YSK Başkanı Yener: Seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. YSK Başkanı Ahmet Yener ilk kez oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Peki 2023’te hangi doğumlular oy kullanacak? 2023 seçimi kaç yeni seçmen oy kullanacak? İşte ilk defa oy kullanacakların sayısı.