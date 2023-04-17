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YSK Başkanı Yener: Seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941

14 Mayıs seçimine 27 gün kaldı. YSK Başkanı Ahmet Yener seçimlerle ilgili verileri paylaştı. Seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu belirten Yener, '191 bin 884 sandık kurulu kurulacağını açıkladı.

13:27 . 17/04/2023 Pazartesi
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YSK Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanı Ahmet Yener

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, düzenlediği basın toplantısında 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yurt içi ve yurt dışında oy kullanacak olan seçmen sayısına ilişkin verileri paylaştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak.

Gümrüklerde 4 bin 671 sandık kurulu oluşturuldu.

Yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır.

15-16 Nisan itibariyle yurtdışı seçmen sayısı siyasi partilerle paylaşılmaya başlanmıştır.

191 bin 884 sandık kurulu kurulacak.

Seçimlerin 2. tura kalması ihtimalinde basılacak olan oy pusulası kanuna uygundur.

Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin deprem bölgesinden diğer illere giden seçmenlerin kayıtları aldırmaları söz konusudur. Toplam yurt içinde de 600 bin kişiyi geçen seçmenin askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yere nakli söz konusu olmuştur."

Ayrıntılar geliyor...


#Ahmet Yener
#YSK
#YSK Başkanı
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