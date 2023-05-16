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YSK duyurdu: Beş ülkede oy verme işlemi uzatıldı

Yüksek Seçim Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

16:06 . 16/05/2023 Salı
AA
Yurt dışında 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanılabilecek.

Yurt dışında 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanılabilecek.

Oy verme süresi 2 gün olarak açıklanan ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de süre 5 güne uzatıldı.


Edinilen bilgiye göre Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti ve CHP'nin, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 2 gün olarak belirlenen oy verme işlemi süresinin uzatılması yönündeki başvurularını gündeme aldı.


Başvuruları inceleyen YSK, belirtilen ülkelerdeki oy verme süresinin 20-24 Mayıs olarak belirlenmesine karar verdi.




#seçim
#YSK
#ABD
#İngiltere
#İrlanda
#Kanada
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