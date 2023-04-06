YSK Heyetinden İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlığı
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) heyeti, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vereceği İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıklarını denetledi.
Yurtdışı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta 27 Nisan'dan itibaren oy kullanabilecek.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda oy vermesi için hazırlıklar başladı. Dış hatlar terminali geliş ve gidiş katlarında sandıkların kurulacağı alanlar belirlendi.
Seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta 27 Nisan günü saat 08.00'den itibaren oy kullanılabilecek.
YSK Daire Başkanı Harun Özkan'ın başında olduğu heyet, bugün İstanbul Havalimanı'ndaki seçim hazırlıklarını denetledi. YSK heyetine, aralarında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın da bulunduğu havalimanı yöneticileri eşlik etti.
Yurt dışından gelen oy torbalarının tutulacağı odaya 7 kilitli önlem
YSK heyeti, oy torbalarının saklanacağı odaları ziyaret etti. Heyet, yurtdışında kurulacak sandıklarda kullanılacak ve Türkiye'ye getirilecek oyların İstanbul Havalimanı'nda muhafaza edileceği özel odayı da inceledi. Odanın kapısında 7 kilit bulunması dikkat çekti.
Hazırlıkları yerinde inceledik
Havalimanında kurulacak sandıklar hakkında da bilgi veren Haktan Kaçmaz,