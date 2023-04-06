YSK Heyetinden İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlığı

"Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre 27 Nisan sabahı itibariyle oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi bittiği güne kadar da devam edecek. 6'sı gelen 6'sı giden katında olmak üzere toplam 12 sandık kurulacak. Seçimler bittikten sonra oy sayımları da burada yapılacak. Tabii ki seçim hakimlerin gözetiminde ve onların başkanlığında heyetle bu işler yapılacak. Biz idari olarak o işlemlerin dışındayız. Biz sadece seçim güvenliğinin sağlanmasıyla sorumlu olacağız"