YSK Başkanı Ahmet Yener
Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Yener,
"Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz"
diye konuştu.
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#14 mayıs
32 dakika önce
YSK seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
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