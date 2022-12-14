Gündem YSK üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlunun davası bugün görülecek
İSTANBUL

YSK üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu’nun davası bugün görülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
YSK üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu’nun davası bugün görülecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 11 Kasım tarihinde görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isterken, siyasi yasak uygulanmasınıda talep etti. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00’de başlayacak.

Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

YSK’ya ‘hain’ dedi
SEÇİM
YSK’ya ‘hain’ dedi

Ekrem İmamoğlu adaylığını resmen ilan etti: Bu omuzlar bütün yükleri taşır
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu adaylığını resmen ilan etti: Bu omuzlar bütün yükleri taşır

İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor
GÜNDEM
İBB'nin bir yalanı daha patladı: İmamoğlu'nun 'Neydi ne oldu' diyerek temizlendiğini iddia ettiği surlar çöplük içinde duruyor

Sözcü'den Ekrem İmamoğlu'na sansür: Dün fotoğrafını kesti bugün adını yazmadı
GÜNDEM
Sözcü'den Ekrem İmamoğlu'na sansür: Dün fotoğrafını kesti bugün adını yazmadı
Gözlerine inanamadılar

Gözlerine inanamadılar

'Ormanın hayaleti' mobilya mağazasına girdi.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Borsa İstanbulda gong Platform Turizm için çaldı

Türkmen gazının<br>nakline başlamalıyız

Türkmen gazının
nakline başlamalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

'Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak.'

Herkes görmek için bölgeye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.