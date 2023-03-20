YSK'nın yurt dışına gönderilecek seçim malzemelerine ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

Buna göre, birleşik oy pusulaları, paketlenip mühürlendikten sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Oy pusulaları, diplomatik kurye aracılığıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından ilgili yerlere ulaştırılacak.

Kara yolu ve deniz yolu ile diplomatik kurye beraberinde getirilecek oy torbaları (Rodos için Marmaris, Gümülcine için İpsala, Burgaz için Dereköy, Nahçıvan için Aralık, Batum için Sarp sınır kapıları), sınır kapılarından oy verme işlemleri yerine getirmek üzere kurulan geçici gümrük kapısı seçim kurullarına teslim edilecek.