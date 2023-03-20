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YSK'nın yurt dışına gönderilecek seçim malzemelerine ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde, yurt dışında oy kullanacak seçmen için gereken malzemelerin ilgili yerlere gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslarına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

11:37 . 20/03/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Buna göre, birleşik oy pusulaları, paketlenip mühürlendikten sonra Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Oy pusulaları, diplomatik kurye aracılığıyla Türk Hava Yolları (THY) tarafından ilgili yerlere ulaştırılacak.

Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, oy pusulalarını yurt dışına gönderilmesinde ve yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırılmasında görevli olacak.

THY tarafından kiralanacak uçakla getirilen oy torbalarının teslim yeri ise Ankara Esenboğa Havalimanı olacak.

Kara yolu ve deniz yolu ile diplomatik kurye beraberinde getirilecek oy torbaları (Rodos için Marmaris, Gümülcine için İpsala, Burgaz için Dereköy, Nahçıvan için Aralık, Batum için Sarp sınır kapıları), sınır kapılarından oy verme işlemleri yerine getirmek üzere kurulan geçici gümrük kapısı seçim kurullarına teslim edilecek.

  • Türkiye'ye getirilecek oy torbaları Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek, oylar sayılarak tutanak altına alınacak.



#YSK
#yurt dışı
#Yüksek Seçim Kurulu
#resmi gazete
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