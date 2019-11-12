Yüklü gündemle Beyaz Saray’a

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 13 Kasım’da yapacağı görüşme için bugün ABD’ye gidiyor. Erdoğan’ın çantasında önemli başlıklar yer alıyor. Önce baş başa ardından heyetler arasında gerçekleşecek görüşmeler Türk-ABD ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Kritik ziyarette masaya gelmesi beklenen başlıklar şöyle:

BARIŞ PINARI HAREKATI: İki liderin görüşmesinde ele alınacak en önemli başlık Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaşanan gelişmeler olacak. 120 saatlik mutabakatın ardından verilen sözlere karşın teröristlerin bölgeden çekilmediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu bir kez de yüz yüze görüşmede dile getirmesi bekleniyor.

GÜVENLİ BÖLGE: Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen yerlere ilişkin güvenli bölge çalışmaları konusunda atılacak adımlar da görüşmede değerlendirilecek.

YPG ELEBAŞININ İSTENMESİ: Erdoğan’ın ajandasında Interpol tarafından aranan Mazlum Kobani kod adlı YPG’li terörist Ferhat Abdi Şahin’in iadesi de olacak. Erdoğan terör örgütü elebaşının ABD’ye davet edilmemesini, ABD’ye gelmesi durumunda da Türkiye’ye teslim edilmesini Trump’tan isteyecek.

DEAŞ’LILARIN DURUMU: DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’nin ABD tarafından öldürülmesi ve Türkiye’nin de yakın akrabalarını yakalama süreçleri de masaya yatırılacak.

YAPTIRIM VE SÖZDE SOYKIRIM: Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan yaptırım ve sözde Ermeni tasarısına ilişkin Türkiye’nin ‘yok hükmünde‘ görüşünü de kayda geçirmesi bekleniyor.

FETÖ İLE MÜCADELE: Erdoğan’ın Beyaz Saray görüşmesinde FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi süreci de olacak. Erdoğan, Trump’a FETÖ’nün iadesine ilişkin kendilerine gönderilen birçok dosyanın olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Halkbank konusunu da gündeme gelecek bir diğer başlık.

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TİCARİ HEDEF VE F-35 KRİZİ : Görüşmeler sırasında iki ülkenin ticaret hacminin geliştirilmesi de ele alınacak. İki ülke arasında 100 milyar dolar hedefiyle konulan ticaret hacmi de, görüşmenin önemli başlıklarından biri olacak. ABD’nin F-35 programından Türkiye’yi çıkarması da ele alınacak.

MASAYA ŞARTSIZ OTURURUZ

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a S-400 meselesine ilişkin bir mektup yazdı. Middle East Eye’nin haberine göre Trump, mektupta “Türkiye, ABD’nin şartlarını kabul etmezse yakın zamanda S-400’lerden dolayı yaptırım uygulamak zorundayım. Türkiye S-400’leri aktifleştirmez ve daha fazla Rus silah sistemi almazsa F-35 programına tekrar girebilir. Türkiye şartları kabul ederse F-35 programına tekrar alınacak” ifadesini kullandı.

Middle East Eye, mektubun Erdoğan’ı ikna etmediğini ve karşı mektupla, “Türkiye, S-400 meselesini ön şart altında görüşmeyecek. Ortak komisyon teklifimizi yineliyoruz” dediğini aktardı.