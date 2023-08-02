Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atamalar yapıldı. 83 atamanın yapıldığı ve çok sayıda ilin Emniyet Müdürünün değiştiği karar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.