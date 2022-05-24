Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi: Türkiye'nin göç yönetimi görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TÜRKİYE'NİN GÖÇ YÖNETİMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Buna göre, Kurul üyeleri toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara dair konuları ele aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir teatisinde bulundu.

YABANCI DÜŞMANLIĞININ SİYASİ RANT İÇİN KULLANILMASI

Entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getiren Kurul üyeleri, ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesinin önüne geçecek adımları da değerlendirdi.

"TÜRKİYE TOPRAKLARINA SIĞINAN HİÇBİR MAZLUMA SIRTINI DÖNMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, "Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz ve değerlerimizde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletimizin ve devletimizin asla izin veremeyeceğini" ifade ettiği bildirildi.

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