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Yüksek kazanç vaadiyle 30 milyar TL'lik vurgun: Dolandırıcıların sahte yatırım sistemi çökertildi

Dolandırıcıların akılalmaz sahte yatırım sistemi çökertildi. Adana merkezli 20 ilde faaliyet gösteren sahte uygulama dolandırıcılığına karışan bir şebeke, Sibergöz-23 operasyonuyla çökertildi. 74 şüpheli tutuklandı, 58'i adli kontrol şartı, 14'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hesaplarında yapılan incelemede 30 milyar TL'lik işlem hareketi tespit edilen şebeke üyelerinin, suç gelirlerini takibini güçleştirmek amacıyla kripto paraya çevirdiği belirlendi.

12:11 - 3/03/2024 Pazar
DHA
Adana
Adana

Adana merkezli 20 ilde oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden yüksek kazanç sağlamış gibi gösterip, yatırım bedeli talep ederek, dolandırıcılık yapan ve Sibergöz-23 operasyonuyla çökertilen şebeke üyesi 74 şüpheli tutuklandı, 58'i adli kontrol şartı, 14'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede 30 milyar TL'lik işlem hareketliği tespit edilirken, suç gelirlerini takibini zorlaştırmak için kripto paraya çevirdiği saptandı.


Sahte uygulamalar üzerinden kazanç sağlamış gibi göstermişler

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, mobil uygulamalarda yüksek kazanç vadederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebeke; teknik ve fiziki takiple deşifre edildi. Şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri mağdurları, oluşturdukları sahte uygulamalar üzerinden kazanç sağlamış gibi göstererek, para talep ettikleri belirlendi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak ‘Sibergöz-23' adı verilen operasyonu başlattı.

300 milyon TL değerinde mal varlıklarına da el konuldu

Çok sayıda adrese baskın yapan polis, 146 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 586 bin TL ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin yaklaşık 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.


Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında incelemesini sürdüren polis, şüphelilerin banka hesaplarından 30 milyar TL işlem yapıldığını tespit etti.


Elde edilen bu suç gelirinin de takibinin zorlaşması için kripto paraya çevrildiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 58'i adli kontrol şartı, 14'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



#Dolandırıcılık
#Adana
#Sahte sitelerle dolandırıcılık
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