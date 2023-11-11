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'Yüksek sesle müzik' kavgası cinayetle bitti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde B.Ü (17), aracında yüksek sesle müzik dinlediğini öne sürdüğü Fatih Haymana’yı (34) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

11:30 - 11/11/2023 Cumartesi
DHA
Fatih Haymana

Fatih Haymana

Olay, dün akşam saatlerinde Hızırtepe Yeni Camii önünde meydana geldi.

B.Ü., aynı mahallede oturan Fatih Haymana’yı aracında çalan müziğin sesini kısması için uyarınca tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakla saldırdı

Kavga sırasında B.Ü., bıçakla Haymana’ya saldırdı.

Üç yerinden bıçaklanan Fatih Haymana, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk babası Haymana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan B.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.


Dilan Polat'tan mali sorulara tek cevap: WhatsApp görüşmelerini neden sildirdiğini anlattı
Dilan Polat'tan mali sorulara tek cevap: WhatsApp görüşmelerini neden sildirdiğini anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, tutuklanan Dilan Polat, ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Biz çalışarak bugünlere geldik. Aileyiz, örgüt değiliz. Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Gelirim tamamen yasaldır" dedi. Dilan Polat'ın mali konularda kendisine yöneltilen soruların tamamına 'bilgim yok' cevabını vermesi dikkat çekti. Whatsapp görüşmelerinin neden silinme talimatı verdiğinin sorulmasının üzerine Dilan Polat, "Benimde orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim" ifadelerini kullandı.

Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolüne gitti: Polislerden istediği şey hayrete düşürdü
Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolüne gitti: Polislerden istediği şey hayrete düşürdü

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı. Polat çifti soruları yanıtsız bırakırken, basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi. Öte yandan evde yapılan aramalarda 80 sayfa tapuların da içerisinde bulunduğu evrak ele geçirildi. Polat çifti sağlık kontrolünden geçirilirken, Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi. Çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya'nın da gözaltında olduğu belirlenirken, ev ve iş yerlerindeki araçları da çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



#Sakarya
#Adapazarı
#Cinayet
#Kavga
28 dakika önce
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