'Yüksek sesle müzik' kavgası cinayetle bitti

Fatih Haymana
Olay, dün akşam saatlerinde Hızırtepe Yeni Camii önünde meydana geldi.
B.Ü., aynı mahallede oturan Fatih Haymana’yı aracında çalan müziğin sesini kısması için uyarınca tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bıçakla saldırdı
Kavga sırasında B.Ü., bıçakla Haymana’ya saldırdı.
Üç yerinden bıçaklanan Fatih Haymana, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk babası Haymana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan B.Ü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
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Oyuncu Ezgi Mola’nın, tanımadığı bir şahsın kendisini yıllarda takip ederek taciz ettiği iddiasıyla açtığı davada karar çıktı. Oyuncu Ezgi Mola'ya tehditler savurduğu ve sosyal medya hesabından mesajlar yollayarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Kemal K. "Cinsel taciz", "Kişinin huzur ve sükununu bozmak" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, tutuklanan Dilan Polat, ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Biz çalışarak bugünlere geldik. Aileyiz, örgüt değiliz. Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Gelirim tamamen yasaldır" dedi. Dilan Polat'ın mali konularda kendisine yöneltilen soruların tamamına 'bilgim yok' cevabını vermesi dikkat çekti. Whatsapp görüşmelerinin neden silinme talimatı verdiğinin sorulmasının üzerine Dilan Polat, "Benimde orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu’nda bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri, 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” şeklinde kendini savundu.
Dilan Polat’a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi. Soruşturma kapsamında Ankara'da 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı ise 24 oldu.
Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı. Polat çifti soruları yanıtsız bırakırken, basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi. Öte yandan evde yapılan aramalarda 80 sayfa tapuların da içerisinde bulunduğu evrak ele geçirildi. Polat çifti sağlık kontrolünden geçirilirken, Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi. Çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya'nın da gözaltında olduğu belirlenirken, ev ve iş yerlerindeki araçları da çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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