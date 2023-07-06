Yüksekova'daki Cilo Fest'ten rahatsız olan HDP'li i Öznur Bartın Hakkari ve çevresinden 'Kürdistan' diye bahsetti

HDP'li Öznur Bartın, terörden temizlenen dağlarda yapılan Cilo Fest'ten rahatsız oldu.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, terörden tamamen temizlenmesi sonrası kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen "5. Cilo Fest" büyük ilgi gördü.
HDP'lilerde Cilo Fest hazımsızlığı
Ancak terörden arındırılan bölgede düzenlenen etkinlikler HDP'lilerde rahatsızlığa neden oldu. HDP'li Öznur Bartın, Meclis'te yaptığı konuşmada 5. Cilo Fest'ten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bartın, şu ifadeleri kullandı:
Hakkari ve çevresinden 'Kürdistan' diye bahsetti
Bartın, konuşmasının devamında şunları söyledi: