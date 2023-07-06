Yüksekova'daki Cilo Fest'ten rahatsız olan HDP'li i Öznur Bartın Hakkari ve çevresinden 'Kürdistan' diye bahsetti

"Kürtler; tüm bu kirli oyunlara karşı yıllardır direndi. Yok etme ve yozlaştırmaya dönük hesaplarınız; daha önce de olduğu gibi bugün de Kürdistan’dan geri dönecektir. Bu da böyle bilinsin. Bir diğer konu ise Kürdistan’da ‘güvenlik’ adı altında keyfi olarak süründürülen yasakçı uygulamalar, kentte tarım, hayvancılık ve turizm; bizzat devlet eliyle engellenmektedir."