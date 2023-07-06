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Yüksekova'daki Cilo Fest'ten rahatsız olan HDP'li i Öznur Bartın Hakkari ve çevresinden 'Kürdistan' diye bahsetti

Terörden tamamen temizlenen İkiyaka Dağları'nda düzenlenen 5. Cilo Fest, HDP'lileri rahatsız etti. HDP'li Öznur Bartın, Meclis'te yaptığı konuşmada 5. Cilo Fest'ten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Konuşmasında skandal ifadelere yer veren Bartın, Hakkari ve çevresinden 'Kürdistan' diye söz etti. Bartın, "Kürdistan’da ‘güvenlik’ adı altında keyfi olarak süründürülen yasakçı uygulamalar, kentte tarım, hayvancılık ve turizm; bizzat devlet eliyle engellenmektedir." dedi.

11:55 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
HDP'li Öznur Bartın, terörden temizlenen dağlarda yapılan Cilo Fest'ten rahatsız oldu.

HDP'li Öznur Bartın, terörden temizlenen dağlarda yapılan Cilo Fest'ten rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, terörden tamamen temizlenmesi sonrası kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen "5. Cilo Fest" büyük ilgi gördü.

HDP'lilerde Cilo Fest hazımsızlığı

Ancak terörden arındırılan bölgede düzenlenen etkinlikler HDP'lilerde rahatsızlığa neden oldu. HDP'li Öznur Bartın, Meclis'te yaptığı konuşmada 5. Cilo Fest'ten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bartın, şu ifadeleri kullandı:

"Cilo Sat Dağları ve Sat Buzul Gölü’nde düzenlenen organizasyon ile buna bir kez daha tanıklık ettik. Kayyımların düzenlediği bu organizasyonda Hakkâri ile hiçbir bağı olmayan ancak iktidara yakın olması sebebiyle kimi kişilere, şov alanı açıldı. Kadim Hakkâri kültürü, Kürt kültürü, müziği, dili es geçildi. Görünmez kılınmak istendi"

Hakkari ve çevresinden 'Kürdistan' diye bahsetti

Bartın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kürtler; tüm bu kirli oyunlara karşı yıllardır direndi. Yok etme ve yozlaştırmaya dönük hesaplarınız; daha önce de olduğu gibi bugün de Kürdistan’dan geri dönecektir. Bu da böyle bilinsin. Bir diğer konu ise Kürdistan’da ‘güvenlik’ adı altında keyfi olarak süründürülen yasakçı uygulamalar, kentte tarım, hayvancılık ve turizm; bizzat devlet eliyle engellenmektedir."



#Öznur Bartın
#HDP
#5. Cilo Fest
#Hakkari
38 dakika önce
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