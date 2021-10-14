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Yumurtatepe Bölge Parkı gün yüzüne çıkmaya başladı

Emek Mahallesi’nde Yumurtatepe olarak bilenen 55 dönümlük arazi, muhteşem bir bölge parkı ve sağlıklı yaşam alanına dönüşüyor. Yapımına başlanan projenin 2022 yılında hizmete açılması planlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yumurtatepe Bölge Parkı gün yüzüne çıkmaya başladı
Sivas Belediyesi

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yönetiminde, şehre değer katan projeler hayata geçiren Sivas Belediyesi, Tuzlugöl ve Emek Mahallesi sakinlerinin merakla beklediği Yumurtatepe Bölge Parkı’nda çalışmalara hız verdi.

Çalışmaların 2022 yılında tamamlanması hedeflenen projede; millet kıraathanesi, restoran ve lavabo gibi hizmet binaları tamamlandı. Sert zeminlerin yapımına başlandı. Peyzaj çalışmaları ise ilkbahar aylarında başlayacak. 35 bin m2 yeşil alana sahip olan projede toplamda 1200 ağaç dikilecek.

Proje içerisinde; restoran, 6 farklı çocuk oyun alanı, futbol, basketbol, voleybol sahaları, egzersiz aletleri, spor alanları, seyir terasları, süs havuzları yer alacak. Rekreasyon alanları ve nitelikli ağaçlardan oluşan yeşil dokusuyla hem bölgeye hem de Sivas'a yeni bir değer kazandıracak.

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