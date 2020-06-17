Yunan askerleri, dövüp aç bıraktığı kaçak göçmenleri Türkiye'ye gönderdi

Afganistan ve Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla, Meriç Nehri üzerinden geçtikleri Yunanistan'da askerler tarafından yakalandı. Sınırdaki ormanlık alanda 5 gün boyunca aç ve susuz bırakılan kaçak göçmenler, şiddete maruz kaldı. Ardından da kıyafetleri ve değerleri eşyaları alınıp, Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.
DHA
Sınırdaki ormanlık alanda 5 gün boyunca aç ve susuz bırakılan kaçak göçmenler, şiddete maruz kaldı.
Polis ekipleri tarafından gece yarısı Edirne'nin Sarıbayır mevkisinde çıplak ayakla bitkin halde yürürken bulunan kaçak göçmenler, su ve yiyecek verildikten sonra hastaneye götürüldü.
DHA
Şiddete uğrayıp, kıyafetleri ve değerleri eşyaları alınıp, Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.
'DÖVÜP BOTLARA BİNDİRDİLER' Burada tedavi edilen kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Ahmet Muhammedi(20), "Yunan askerleri bizi dövdü. Bize beş gün boyunca su ve yiyecek vermediler" dedi.
Hamza Nikzar da "Beş gün boyunca ne yemek ne su verdiler. Yunan askerleri bizi önce dövdü. Sonra da botlara bindirip, bizi nehre attılar. Ameliyatlı olduğumu söylememe rağmen kötü muamele gördüm. İşkence yaptılar, paralarımızı, her şeyimizi aldılar" diye konuştu.
Kaçak göçmenler, tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 kaçak göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içindeki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı
Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.
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Göçmenlerin, Edirne'den Yunanistan'a geçme mücadelesi devam ederken, Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalananlar, Türkiye'ye geri gönderiliyor.
Yunanistan tarafına geçen Afgan grup, Yunan polisince soyulup, dövüldükten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini söyledi.
Üzerindeki kıyafetler ile değerli eşyaları alınan Afgan Ali Haskani de, Yunan polisi bize çok kötü davrandı. Sopayla her yerimize vurdu. Kadın, çocuk dinlemeden dövüyorlar. Üzerimizdeki kıyafetleri soyarak bizi zorla gönderdiler diye konuştu.
Öte yandan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Edirne'ye gelen binlerce göçmen, geceyi Edirne Otogarı'nda geçiriyor.
Otogarda işletmeci olan Mustafa Altunhan, iş yerini, göçmenlerin geceleri geçirmesi için açtı. Çok sayıda göçmen de banklarda uyuyarak, sabahlıyor.
Yunan polisinin üzerlerindeki paralar ile değerli eşyaları alıp, kıyafetlerini çıkardıktan sonra kendilerini dövüp, zorla bindirdikleri bot ile Türkiye tarafına ittiğini anlatan Muhammed Elhadar, Ben, ailem ve arkadaşlarımla birlikte dün karşıya geçmeyi başardım. Yunan polisi bizi yakaladı. Bizi alıp bir yere götürdüler. Bu sabah, erken saatlerde Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Ellerindeki sopalarla döverek, Türkiye tarafına ittiler. Türk askeri bize sahip çıkıp, battaniye verdi, yemek verdi. Allah Türk askerinden razı olsun dedi.
Yunan polisi göçmenleri dövüp, çıplak halde geri gönderdi
Yunan polisi göçmenleri dövüp, gasp edip, çıplak halde geri gönderdi
Edirne'de Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunanistan polisi tarafından paraları ve değerli eşyaları ile kıyafetleri alındıktan sonra dövülüp, Türkiye'ye geri gönderildi.