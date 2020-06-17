Yunan askerleri, dövüp aç bıraktığı kaçak göçmenleri Türkiye'ye gönderdi

Afganistan ve Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla, Meriç Nehri üzerinden geçtikleri Yunanistan'da askerler tarafından yakalandı. Sınırdaki ormanlık alanda 5 gün boyunca aç ve susuz bırakılan kaçak göçmenler, şiddete maruz kaldı. Ardından da kıyafetleri ve değerleri eşyaları alınıp, Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

DHA Sınırdaki ormanlık alanda 5 gün boyunca aç ve susuz bırakılan kaçak göçmenler, şiddete maruz kaldı.

Polis ekipleri tarafından gece yarısı Edirne'nin Sarıbayır mevkisinde çıplak ayakla bitkin halde yürürken bulunan kaçak göçmenler, su ve yiyecek verildikten sonra hastaneye götürüldü.

DHA Şiddete uğrayıp, kıyafetleri ve değerleri eşyaları alınıp, Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

'DÖVÜP BOTLARA BİNDİRDİLER'

Burada tedavi edilen kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Ahmet Muhammedi(20), "Yunan askerleri bizi dövdü. Bize beş gün boyunca su ve yiyecek vermediler" dedi.

Hamza Nikzar da "Beş gün boyunca ne yemek ne su verdiler. Yunan askerleri bizi önce dövdü. Sonra da botlara bindirip, bizi nehre attılar. Ameliyatlı olduğumu söylememe rağmen kötü muamele gördüm. İşkence yaptılar, paralarımızı, her şeyimizi aldılar" diye konuştu.

Kaçak göçmenler, tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



FOTOĞRAF 6 Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Yunanlıların ölüme terk ettiği 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içindeki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.







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FOTOĞRAF 41 Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Tampon bölgenin yakınındaki arazide bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yunan askerinin açtığı ateş sonucu bazı düzensiz göçmenler yaralandı Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı.

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