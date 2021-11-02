Gündem Yunan askerlerinin geri ittiği 157 göçmeni Türk Sahil Güvenliki kurtardı
İZMİR

Yunan askerlerinin geri ittiği 157 göçmeni Türk Sahil Güvenlik'i kurtardı

İzmir’in Dikili, Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 159 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Yunan askerlerinin geri ittiği 157 göçmeni Türk Sahil Güvenliki kurtardı
Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Ekim saat 09.30 sıralarında, ikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.


Ekipler, aynı gün saat 03.40 sıralarında ise Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmeni kurtardı.


30 Ekim günü saat 19.15 sıralarında İzmir ili Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.


İHA

31 Ekim saat 07.55 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

İHA

Çeşme ilçesi açıklarında yine 1 Kasım tarihinde saat 01.45 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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