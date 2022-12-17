Yunan jetlerinden Ege'de taciz: MSB gerekli karşılığın verildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO’nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan’a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."

1️⃣ Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile #NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti. pic.twitter.com/AZZUk5aqzU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2022

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