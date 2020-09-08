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POLİTİKA

Yunan Milletvekili'nin Türkiye açıklaması

Yunan Milletvekili: Türkiye bölgesel bir süper güç

Yunan Milletvekili Liana Kanelli, katıldığı bir televizyon programında flaş açıklamalarda bulundu. Yunan vekil, Doğu Akdeniz konusunda Fransa’ya güvenmenin hata olduğunu belirterek, “Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yunanistan’da Komünist Parti Milletvekili Liana Kanelli
​Yunanistan’da Komünist Parti Milletvekili Liana Kanelli

Yunanistan’da Komünist Parti Milletvekili Liana Kanelli SKAİ televizyonunda katıldığı bir programda Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye ile ilgili itiraflarda bulunarak, “Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç” dedi.

FRANSA’YA GÜVENMEK ÖLÜMCÜL HATA

Miçotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını eleştirerek Yunanistan’ın Fransa’ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belirten Kanelli, “Kimse bizi sevdiği için Yunanistan’a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor. Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN STRATEJİK BİR AKIL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren Kanelli şunları söyledi: “Bana göre iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptık. Erdoğan sultan, Erdoğan öyle, Erdoğan böyle. Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. Türkiye bölgesel süper bir güç, buna itirazınız olamaz. Türkiye’yi büyük güçler ve NATO süper güç yaptı.”

ADALAR ÜLKESİ DEĞİLİZ

“Siz Türkiye’nin ekonomisinin güçsüz olduğunu söylüyorsunuz ama NATO’nun İncirlik’teki kimyasal silahlarını göz ardı ediyorsunuz. Burada asıl mesele ve pazarlık konusu kimyasal silahlar İncirlik’te mi kalacak veya Yunanistan’a Araksos üssüne mi gelecek, bunu gözardı ediyorsunuz. Biz Yunanistan’ın adalar ülkesi olduğunu, hangi ada ana karaya ne kadar uzak veya yakın bunu tartışıyoruz, Yunanistan adalar ülkesi değil, hem anakara parçasından oluşan hem de adalardan oluşan bir ülke. Bu yönde hareket etmek gerekmektedir.”

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