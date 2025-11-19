Yeni Şafak
Yunan Sahil Güvenliği Türk Balıkçı teknesine ateş açtı

23:3819/11/2025, Çarşamba
IHA
Durum, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi
Durum, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi

Aydın'da 18 Kasım gecesi Didim'den hareket eden "Hasip Reis 3" adlı balıkçı teknesine Yunan Sahil Güvenlik ekibi 5 el ateş açtı. Türk balıkçıların durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirmesi üzerine ekipler bölgeye intikal ederken, Yunanlılar kaçtı.

Aydın’ın Didim ilçesindeki balıkçı barınağından Ege Denizi’ne açılan Türk balıkçı teknesine, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu teknede hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 18 Kasım gecesi Didim Taşburun Balıkçı Barınağı’ndan hareket eden
"Hasip Reis 3"
adlı balıkçı teknesi Didim açıklarında avlanmaya çıktı. Gece yarısında bölgeye gelen Yunan Sahil Güvenlik ekibi, Türk balıkçı teknesine 5 el ateş açtı. Türk balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederken, Yunanlılar kaçtı. Balıkçı teknesi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri nezdinde barınağa getirilirken, teknede maddi hasar meydana geldiği görüldü.


#Yunanistan
#Sahil Güvenlik
#Ateş Açtı
