Yunanistan'da demir yolu çalışanları greve gitti

Yunanistan'da demir yolu çalışanları greve gitti

13:5918/11/2025, Salı
AA
Demir yolu çalışanlarının, personel artışı, çalışma saatlerinin azaltılması, istasyon bakımı ve modern ekipman talep ettiği bildirildi.
Demir yolu çalışanlarının, personel artışı, çalışma saatlerinin azaltılması, istasyon bakımı ve modern ekipman talep ettiği bildirildi.

Yunanistan'da demir yolu çalışanları sendikaların çağrısıyla 24 saatlik grev kararı aldı.

Yunanistan'da demir yolu çalışanları 24 saatlik grev düzenliyor.

Demir yolu sendikalarının çağrısıyla çalışanlar 24 saatlik grev kararı aldı.

Grev nedeniyle bugün çoğu tren seferi iptal edilirken bazı seferlerde ise saat değişikliğine gidildi.

Demir yolu çalışanları, personel sayısının artırılması, çalışma saatlerinin azaltılması, istasyon bakımlarının yapılması ve modern teçhizat tedarik edilmesi gibi taleplerde bulunuyor.



