Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Uçak dağlık alana düştü: Kurtulan olmadı

Uçak dağlık alana düştü: Kurtulan olmadı

13:1118/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Tek motorlu pervaneli uçak dağlık alana düştü.
Tek motorlu pervaneli uçak dağlık alana düştü.

Japonya’nın Fukuoka eyaleti semalarında seyreden tek motorlu pervaneli bir uçağın dağlık alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Japonya’nın Fukuoka eyaleti sivil havacılık kazasına sahne oldu. Yerel saatle 10.13 sıralarında Saga Havalimanı’ndan kalkan ve Osaka’daki Yao Havalimanı’na gitmek üzere yola çıkan Cirrus SR20 tipi tek motorlu pervaneli uçak, 10.29 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Fukuoka eyaletindeki Yame şehrinde bulunan dağlık alana düştü. Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, 3 kişiyi taşıyan uçağın enkazına ulaşmak için arama çalışması başlatıldı.


Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’nın talebi üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait U-125 tipi arama-kurtarma uçağının kaza mahalline gönderildiği bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişinin bilinci kapalı olarak bulunduğu ve daha sonra öldüklerinin doğrulandığı açıklandı.


Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.



#Japonya
#uçak
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?