Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Külleri 800 metre yüksekliğe ulaştı

12:3018/11/2025, Salı
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nın patlaması sonucu püsküren küllerin 800 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Endonezya basını, Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırındaki Semeru Yanardağı’nın yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Yanardağın yerel saatle 06.11'de patladığı ve 800 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), bölge sakinlerini, yanardağın güneydoğu kesiminde bulunan ve zirveye 8 kilometre uzaklıktaki Besuk Kobokan bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.



