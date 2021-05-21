Gündem Yunan Sahil Güvenliğinin Türk kara sularına bıraktığı 40 göçmen lastik bottan kurtarıldı
ÇANAKKALE

Yunan Sahil Güvenliği'nin Türk kara sularına bıraktığı 40 göçmen lastik bottan kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Yunan Sahil Güvenliğinin Türk kara sularına bıraktığı 40 göçmen lastik bottan kurtarıldı
Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı göçmenler

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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