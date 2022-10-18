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POLİTİKA

Yunan siyasetçi Eva Kaili'den büyük pişkinlik: Utanmadan Türkiye'ye iftira attı

Türkiye'yi hedef alan Yunan asıllı AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasına rağmen iftira atmaya devam etti. Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı zulmü Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışan Kaili, AB'ye harekete geçme çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan siyasetçi Eva Kailiden büyük pişkinlik: Utanmadan Türkiyeye iftira attı
Eva Kaili

Yunanistan'ın göçmen manipülasyonu hız kesmeden devam ederken Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili'de katıldı.

Türkiye'ye iftira attı

Yunan politkacı, ''Ortaya çıkan video, Türk sahil güvenlik görevlilerinin göçmenlere saldırdığını gösteriyor. Türk sahil güvenlik görevlilerinin, botlarının Türkiye kıyılarına ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguladığını gösteren bir video basına yansıdı. Video, Türkiye'nin göç akışlarını araçsallaştırdığına dair daha fazla kanıt sağlıyor ve Türkiye'nin AB-Türkiye Ortak Eylem Planını ihlal ettiğinin kanıtlıyor." diyerek skandal sözlere imza attı.

AB'ye çağrı yaptı

AB'ye çağrıda bulunan Yunan siyasetçi Eva Kaili, "Bu nedenle, video açıklamalarının ardından Komisyon'a sormak istiyorum: Bir AB sınırlarındaki insanların güvenliğini sağlamak için Frontex'in varlığını güçlendirmeyi düşünebilir mi? İki Komisyon, AB sınırlarında AB-Türkiye anlaşmasına uyumu izlemek için başka adımlar atmayı düşünür mü? Üç AB sınırlarının korunması için Yunanistan'a ne tür mali destek verilecek?" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ne demişti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın göçmen zulmüne ilişkin dün yaptığı açıklama "Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı. Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır. Tüm uluslararası kuruluşlar, uluslararası göç örgütü, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın Yunanistan’ın ve Frontex'in desteğiyle göçmenlere mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Aynı şekilde insan hakları mahkemesinin gündeminde. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde. Her ne kadar üye ülkeler, yönetim olarak Yunanistan bu insanlık dışı muamelelerine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuş durumda. Diğer taraftan biraz önce söyledim. Frontex suç ortaklığı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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