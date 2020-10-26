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Gündem Yunanistan 29 Ekimi, Türkiye ise 28 Ekimi kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEXleri iptal etti
ANKARA

Yunanistan 29 Ekim'i, Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etti

Yunanistan 29 Ekim'i, Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etti

Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye daha önce de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların belirttiği gibi Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümünde uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılarına destek vererek ön koşulsuz katılan Türkiye, iyi niyetini gösteren birçok adımı da atmaktan çekinmedi.

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da yapıcı tavrını sürdüren Türkiye, bir teklifi ile de ittifak üyesi ülkelerin takdirini topladı.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme karar aldı. NATO Genel Sekreteri ve Yunan Savunma Bakanı'nın da destek verdiği teklif kapsamında Yunanistan 29 Ekim, Türkiye ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri NAVTEX'leri iptal etme kararı aldı.

NATO Karargahı'nda yapılan koordinasyon ve çalışmanın ardından söz konusu NAVTEX'ler iptal edildi. Bunların yanı sıra Türkiye bu olumlu rüzgara destek vermek üzere yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda, Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin NAVTEX de bir kereye mahsus olmak üzere ve iyi niyet göstergesi olarak iptal etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku desteklediğimizi, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" ifadelerini paylaşıyor.

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