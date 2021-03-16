​Yunanistan İsrail ve AB’ye Akdeniz notası

Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli “EuroAsia Enterkonnektörü” projesinin güzergahının Türkiye’nin karasularından geçmesi nedeniyle, İsrail ve Yunanistan’ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıklarına nota verdi.
- Diplomatik kaynaklar, Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören AB destekli projenin mutabakat muhtırasının 8 Mart 2021’de imzalandığını hatırlattı. Söz konusu projenin dokümanlarında kullanılan görsellerde sualtı elektrik kablosunun planlanan güzergahının, Kıbrıs ve Girit adaları arasında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığından geçtiğini belirten kaynaklar, uluslararası hukuk gereği kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması gerektiriyorsa Türk kıta sahanlığında gerçekleştirilecek bu çalışmalar için Türkiye’nin izninin aranması gerektiğini, ön çalışma gerekmiyorsa kablo döşeme faaliyetleri ve kapsamı hakkında Türkiye’ye makul bir süre önceden bilgi verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yunanistan ve İsrail’in Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlığına nota verilerek, bu tutumun yazılı olarak kayda geçirildiği vurgulandı.
Tatbikatla bir yere varamazsınızMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışındaki birlik komutanlarının yanısıra Ordu ve Kuvvet Komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
- Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve terörle mücadele harekatları ele alındı. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinen Akar, Yunanistan ile görüşmelere önem verdiklerini belirterek, “Tatbikatları bir tehdit unsuru olarak devamlı zikrediyorlar. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, TSK karşısında hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım” dedi.