Yunanistan tarafından botları patlatılan 97 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun takibiyle, deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle kaçak göçmenlerin Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmediği belirtildi.

Tüm Türkiye'de, ülkeden ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibinin uygulandığı hatırlatılan paylaşımda, bu yaklaşımın hayati tehlike taşıdığı için deniz geçişlerini kapsamadığı ifade edildi.

OYNAT 00:00 Dehşet anları Kamerada: Yunan Sahil Güvenliği mülteci botunu batırmaya çalıştı Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum açıklarında batırılmaya çalışılan bottaki mülteciler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yunan görevliler tarafından batırmaya yönelik tehlikeli manevralar yapılması, ateş açılması ve açevala gönderiyle (manevra için kullanılan uzun sopalar) lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenlere vurulması kameralara saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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Yunan botları patlatıyor

Paylaşımda, Sahil Güvenlik birimlerinin denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimlerinin ise karadan denize çıkışları engellemek için gayret sarf ettiğine dikkati çekilerek, "Kaçak göçmenler, Yunan karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor." ifadelerine yer verildi.

OYNAT 00:46 Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi Edirne'den Meriç Nehri'ni kullanarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, askeri ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri bazılarını darp ettikten sonra üzerlerindeki paraları ve giysilerini de alarak yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi. BiP'te paylaş

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2020'de bin 707 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan sığınmacılara karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen dün Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içindeki 97 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, aralıksız şekilde sürdürülen kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 146 olayda 3 bin 425 kaçak göçmen, 2020'nin başından bugüne kadar 49 olayda 1707 göçmenin hayatı kurtarılmıştır."