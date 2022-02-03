Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin sayısı 16 oldu Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 düzensiz göçmen ölü bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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