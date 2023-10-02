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Yunanistan unsurları geri itiyor Sahil Güvenlik kurtarıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

09:33 . 2/10/2023 Pazartesi
IHA
Kurtarılan düzensiz göçmenler.

Kurtarılan düzensiz göçmenler.

Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınmasıyla birlikte bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık’ta karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

#Balıkesir
#Ayvalık
#Yunanistan
35 dakika önce
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