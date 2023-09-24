Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir minibüsü takibe aldı.
Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
Durdurulan araçta, aralarında çocukların da bulunduğu 12 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen minibüs sürücüsü Ö.A. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.