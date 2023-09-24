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Hayat

Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

17:48 . 24/09/2023 Pazar
AA
Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir minibüsü takibe aldı.

Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Durdurulan araçta, aralarında çocukların da bulunduğu 12 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen minibüs sürücüsü Ö.A. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

#Muğla
#Marmaris
#kaçak göçmen
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