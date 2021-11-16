Gündem Yunanistana kaçacaklardı Aralarında HDPli eski belediye başkanının da bulunduğu 3 kişi yakalandı
ANKARA

Yunanistan'a kaçacaklardı: Aralarında HDP'li eski belediye başkanının da bulunduğu 3 kişi yakalandı

HDP'li eski belediye başkanı, terörü finanse ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan iş adamı ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir kişi yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı. Gözaltına alınan H.Y. ile A.A'nın Adıyaman, N.A'nın da Antalya terörle mücadele şubesi ekiplerine teslim edilecekleri öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistana kaçacaklardı: Aralarında HDPli eski belediye başkanının da bulunduğu 3 kişi yakalandı
Arşiv

Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 3 kişi yakaladı.

  • Yapılan kimlik tespitinde zanlılardan birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y, diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş adamı A.A. ve üçüncü kişinin de aranan FETÖ şüphelisi N.A. olduğu belirlendi.

Görevden uzaklaştırılmıştı

Gözaltına alınan H.Y. ile A.A'nın Adıyaman, N.A'nın da Antalya terörle mücadele şubesi ekiplerine teslim edilecekleri öğrenildi. H.Y, 2018 yılında İçişleri Bakanlığınca, hakkındaki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırmıştı.

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