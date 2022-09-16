Yunanistan’a kaçacaklardı: Beş terör şüphelisi yakalandı

HIRVATİSTAN'DAN BİN 59 ESER



Hırvatistan Interpol birimince, Bajakovo- Batrovci sınır kapısında bir Türk vatandaşının kullandığı TIR'da 1059 kültür varlığına el konuldu. Vinkovci Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza altına alınan eserlerle yapılan incelemede Anadolu kökenli oldukları ve yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarıldığı tespit edildi.



Adli sürecin ardından da 10 Mart'ta Türkiye'ye getirilen eserler 2022 Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. M.Ö. 5'inci yüzyıldan 13'üncü yüzyıl arasını kapsayan gümüş ve bronz sikkelerin Athena, Ephesos, Klilikia, Bithynia, Seleukos, Pontus, Kaisareia, Apameia, Pergamon, Amisos, Hierapolis Kastabala, Akmoneia, Parion, Hadrianopolis, Aspendos, Ephesos, Philadelphia, Aigaion, Mopsos, Etenna, Sarde, Kyzikos, Nikomedia, Antiochia dönemlerine ait olduğu açıklandı. Ayrıca Anadolu Selçuklu dönemine ait 2'nci Giyaseddin Keyhüsrev döneminde basılan gümüş sikke de bulunuyor. Sikkelerin dışında ise Geç Roma- Bizans dönemlerine tarihlenen yüzük, hayvan figürinleri, insan yüzü biçimli aplik parçalar, röliker, kemer tokası parçası ile birlikte bir Hermes heykelciliği de var.