Yunanistan'a kaçacaklardı: Üç FETÖ'cü yakalandı

MSB
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımda, Kuzey Irak'ta Pençe - Kilit Operasyon bölgesinde faaliyet gösteren askerimizin, zorlu doğa koşullarında verdikleri mücadelenin görüntülerini yayınladı. MSB video içeriği, ''Irak'ın Kuzeyi / Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi “Ulaşılamaz denen her yerde biz varız.” diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor!'' notuyla paylaştı.
#MSB
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#Yunanistan
21 saat önce
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