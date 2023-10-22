Yunanistan'a kaçacaklardı: Üç FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımda, Kuzey Irak'ta Pençe - Kilit Operasyon bölgesinde faaliyet gösteren askerimizin, zorlu doğa koşullarında verdikleri mücadelenin görüntülerini yayınladı. MSB video içeriği, ''Irak'ın Kuzeyi / Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi “Ulaşılamaz denen her yerde biz varız.” diyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor!'' notuyla paylaştı.