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Yunanistan'a kaçacaklardı: Üç FETÖ'cü yakalandı

MSB, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ üyesi 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Seren Som
14:00 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
MSB

MSB

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."






 




#MSB
#FETÖ
#Yunanistan
21 saat önce
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