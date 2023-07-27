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Yunanistan'a kaçacaktı: Eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı. Şüphelinin eski Kayapınar belediye başkan yardımcısı olduğu öğrenildi

11:40 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Şubesi ekipleri istihbarat kapsamında Yunanistan'ın sınırında Karaağaç Mahallesi'nde kaçma hazırlığındaki bir kadını yakaladı.

Yapılan incelemede zanlının terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan istinafta dosyası bulunan, 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK mensubunun cenazesine katılan, geçmişte Kayapınar belediye başkan yardımcılığı yapan F.A. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.





#EDİRNE
#PKK
#yunanistan
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