Yunanistan'a kaçacaktı: Eski HDP'li belediye eş başkanı sınırda yakalandı

Seçim mağlubiyetinin ardından 'değişim' hareketinin başını çeken isimlerden olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi. Kararın ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Özcan, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Kararın 'Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri' mutlu ettiğini söyleyen Özcan, "Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirdiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirdi. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun." dedi.