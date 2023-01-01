Yunanistan’a kaçarken yakalanan dört terör şüphelisi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla sınır hattında görevli askerlere seslendi. 2023'ün ülkemiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdesi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Modüler sistemlerle Tendürek'in çevresinden, eksi 17 derecede, orada böyle bir mücadeleyi vermek, buradan bütün vatanımıza, topraklarımıza hakimiyetimizi tesis etmek gerçekten bir imanın, inancın neticesidir.' ifadelerini kullandı.

