Gündem Yunanistana kaçarken yakalanan dört terör şüphelisi tutuklandı
POLİTİKA

Yunanistan’a kaçarken yakalanan dört terör şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan üç FETÖ/PDY şüphelisi ile bir PKK şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistan’a kaçarken yakalanan dört terör şüphelisi tutuklandı
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Uzunköprü ilçesinde iki gün önce 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri U.P., Z.Y. ve S.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Cezaevine gönderildiler

Öte yandan jandarma ekiplerince iki gün önce merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Z.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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