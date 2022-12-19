Yunanistan'a kaçıyorlardı: FETÖ zanlısı dört kişi tutuklandı

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede, dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
OYNAT 00:48
'Bakım yapıyoruz' dediler internet kablolarını çaldılar
Sultangazi'de işçi kıyafetleriyle sokağa gelen 3 kişi, bakım çalışması süsü vererek rögar kapağından girip internet kablolarını çaldı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlığın ardından mahalledeki 4 sokakta internet bağlantısı kesilirken, hırsızlık anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
OYNAT 00:22
Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
FOTOĞRAF 11
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılından bugüne kadar 4 yıldır görev yapan Atlı Polis Grup Amirliği vatandaşların gözbebeği oldu. Birlikte 3’ü kadın 12 personel görev yapıyor.
İstanbul’un 39 ilçesinde meydanlarda, parklarda ve bir çok farklı bölgede görev yapan Atlı polisler zorlu bir eğitimden ve tatbikattan geçiyor.
İstanbul Sultangazi’de bulunan Atlı Polis Grup Amirliği’nde gerçekleştirilen atlı polislerin tatbikatı adeta nefes kesti. Sis ve ses bombalarının atıldığı tatbikatta atların toplumsal olaylara alışmaları ani seslere ürkmemeleri sağlanıyor.
Havadan çekilen tatbikatın görüntüsü film sahnelerini aratmadı. Sis içinden gelen atlı birlikler dört nala koştuğu görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Atlı Polis Grup Amirliği’nde her sabah personel geldiği zaman atların rutin bakımları yapılıyor. Sıklıkla tatbikat yapılarak atların toplumsal olaylara alışmaları sağlanıyor. İngiliz, Macar, Bulgar ve İspanyol gibi farklı ırklardan atlar görev yapıyor.
Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan atların hepsinin pasaportları, çipleri ve kendi isimleri mevcut. Atları görev yerlerinde gören vatandaşlar onlarla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya giriyor. Yerli ve yabacı turistler özelikle de çocuklar atları sevmek istiyor.
“1 yılda yaklaşık 235 farklı göreve çıktık”2018 yılından bu yana atlı polislerin görevde olduğunu dile getiren Atlı Polis Grup Amiri Komiser Ferda Berk Şardan, “ Bünyemizde görevli 9 atımız, 12 binici personelimiz bulunuyor. Bunların 9 tanesi erkek 3 tanesi kadın personelimiz olarak görev yapıyor.
İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş’ın talimatları doğrultusunda atlarımızı sürekli parklar, meydanlar ve millet bahçeleri gibi birçok farklı bölgelerde göreve çıkartıyoruz. Atlarımızı 1 yılda yaklaşık 235 kere farklı göreve çıkartmışız. İstanbul’da 39 ilçemizin her noktasında görevlerimizi gerçekleştiriyoruz. Atlı polislerimiz vatandaşımızın gözünde çok iyi bir izlenim bırakıyor. Meydanlarda yerli ve yabancı turistlerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz” diye konuştu.
“Vatandaşlar bizi görünce kendilerini daha güvende hissediyorlar”Atlı polis olarak 2 yıldır görev yaptığını ifade eden Fatma Zehra Er, “Atlı polis olabilmek için 4 aylık sıkı bir eğitimden geçtik. Atları tanımayı onlarla anlaşabilmeyi ve nasıl görev yapabileceğimizi öğrendik. Ata binmek çok güzel bir spor olduğunu düşünüyorum. Ata bindiğiniz zaman her şeyi unutuyorsunuz. Atlar geçekten çok duygusal hayvanlar. Bu yüzden polislik mesleğimiz içinde atlı birliklerde olmak benim için çok farklı bir yerdedir. Her gören atları gelip sevmek onlarla fotoğraf çektirmek istiyor. Vatandaşlar bizi görünce kendilerini daha güvende hissediyorlar. Vatandaşlarımız kadın olarak atlı polislerimizi görünce daha çok yakışıyorsunuz diyorlar ve fotoğraf çektirmek istiyorlar” dedi.
“Atlarla göreve gitmek bana çok huzur veriyor”Atlı polisler birliğinde 3 yıldır görev yaptığını belirten Seda Çimen, “Polis olduktan sonra 4 aylık bir eğitim daha alarak atlı polis oluyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 3 kadın personelimiz bulunuyor. Kadın ve atlı polis görev vatandaşlar bizleri çok destekliyor bazıları alkışlıyor hatta bunları görmek bizi çok motive ediyor. Bu işi severek yaptığımız için birlikte göreve gittiğimiz atlarımız ile çok daha iyi bir bağ sağlıyoruz. Kızdıklarında veya mutlu olduklarında daha iyi anlayabiliyoruz. Atlarla göreve gitmek bana çok huzur veriyor” diye konuştu.
İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar
İstanbul'da 4 yıldır görev yapan Atlı polislerin gerçekleştirdiği tatbikat film sahnelerini aratmadı. Sis bombası arasında 4 nala koşan atlı birliklerin görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.
FOTOĞRAF 8
Türkiye, Suriyenin kuzeyinde ABD tarafından desteklenen terör örgütü YPGPKKya karşı kara harekatı düzenleme hazırlığındayken Batı ise Kıbrısda gerilimi yükseltmenin yollarını arıyor. Geçen hafta Ada’ya gelen Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle, Rumlarla ortak eğitimler düzenlemişti. Daha Fransız jetlerinin mazot kokusu dağılmadan, Amerikalılar ve İngilizler de Ada’ya geldi. 15 Aralık’ta düzenlendiği öğrenilen iki ayrı tatbikatta, Amerikalıların helikopterlerini, İngilizlerin de jetlerini uçurduğu öğrenildi. Rum-Yunan ikilisi gelişmeyi doğrudan “Türkiye’ye gözdağı” olarak duyurdu.
ÖNCE FRANSIZLAR GELDİFransız uçak gemisi Charles De Gaulle, geçen hafta Kıbrıs açıklarına gelerek Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlar düzenlemişti. 11 Aralık’ta TALOS 22022 kod adıyla düzenlenen tatbikatta, Rumların hava operasyonlarını planlama ve yönetmedeki hazırlığı test edilmiş, bu sırada Rafale jetleri de havalandırılmıştı.
Fransızlar tatbikatın ikili savunma işbirliği kapsamında düzenlendiğini ve Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğe katkı sunmayı hedeflediğini duyurmuştu.
İNGİLİZLERLE HAVA SAVUNMA TATBİKATIFransız uçak gemisinin Ada’dan ayrılmasının hemen ardından bu kez de Amerikalılar ile İngilizler kendini gösterdi. Aydınlıkta yer alan habere göre, Kıbrıs’ta 15 Aralık’ta ilk kez düzenlenen Afrodit Kalkanı Tatbikatı’nda, İngiliz Hava Kuvvetleri ile Rum Milli Muhafız Ordusu hava savunma eğitimleri icra etti.
ABDDEN ARAMA KURTARMA TATBİKATITatbikatın amacının, hava kuvvetleri konuşlandırma taktikleri konusunda Rum personeli eğitmek, harekât hazırlığı ile hava harekâtlarının planlanması ve icrasında standardizasyon seviyesini artırmak olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, “Hava savunma sistemleri ile Rum Milli Ulusal Muhafız Ordusu tesislerinin öz savunma sistemleri devreye alınmış ve modern savaş uçakları karşısında gerçekçi koşullarda performansı değerlendirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.
YUNAN BASINI SEVİNDİİngilizlerin Rumlara hava savunma eğitimleri verdiği gün, denizde de başka bir tatbikatın yapıldığı öğrenildi. Bu kez ABD’liler Rumlara, arama kurtarma (SAR) konusunda eğitimler verdi. ABD Deniz Kuvvetleri ile Rum liman ve deniz polisi tarafından düzenlenen CYPUSA 0122 adlı ortak SAR Tatbikatı’nda, çeşitli deniz ve hava platformları kullanıldı.
Larnaka’daki “Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi”nden yönetilen tatbikatta, ABD Donanması’na bağlı MH-60S ve MSC-28 helikopterleri ile Rum hızlı devriye botu BUEAS ile bir AW-139 helikopteri yer aldı. Tatbikatların bir de gece safhasının yapıldığı bildirildi.
Yunan basını söz konusu tatbikatı Adadaki Amerikan varlığı artıyor başlığıyla duyurdu. Pentapostagma gazetesi, ilgili haberinde şu değerlendirmelere yer verdi:Kıbrıs (GKRY) son günlerde ABD, Fransa ve İngiltere gibi önemli güçlerle ortak tatbikatlar programını hayata geçirdi. Dün ABD helikopterleri, bir arama kurtarma tatbikatı kapsamında Kıbrıs üzerinde uçtu. Bu, Türkiye’ye gönderilen açık bir caydırıcılık mesajı idi. Üstelik ortak tatbikat, ABD F-22lerinin Lefkoşa’ya destek amacıyla Kıbrıs semalarında uçmasından haftalar sonra gerçekleşti. Sadece birkaç gün önce de Lefkoşanın Fransız uçak gemisi Savaş Grubu ile bir tatbikat yaptığını hatırlatmakta da fayda var.
Türkiye'nin kara harekatı öncesi Fransa, ABD ve İngiltere'den Kıbrıs'ta kışkırtıcı hamle
Yunanistan ve Rumları kullanarak Türkiye'yi kışkırtmaya çalışan Batı, şimdi de fiili provokasyonlara imza atmaya başladı. Fransa'nın ardından İngiltere ve ABD'de de Kıbrıs Adası'na üşüşerek askeri girişimlerde bulunuyor. Provokatif hamlenin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik düzenlemeyi planladığı kara harekatı öncesi gelmesi dikkat çekti.
FOTOĞRAF 11
ABDnin verdiği F-35 ve F-16 sözlerini tutmaması ve geciktirmesi sebebiyle savunma sanayisinde doktrin değiştiren Türkiye, artık hava savunmasını savaş uçakları üzerinden değil, füzeler üzerinden kurmaya başladı.
Son yıllarda geliştirilen ve araştırmaları devam eden Çakır, Cirit, Nüfus Edici Bomba (NEB) vb. gibi savunma sistemleri ile hava savunmasında uçak bağımlılığını en aza indirmeyi hedefleyen Türkiye, dün bir ilke daha imza attı.
Roketsanın ürettiği Türkiyenin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG230İHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu.
Çorlu’dan havalanan ve yaklaşık 700 kilometre mesafe kat ederek Sinop açıklarına ulaşan Bayraktar AKINCI TİHA, TGR-230 füzesiyle 100 kilometre üzerindeki hedefini tam isabetle vurdu. Gerçekleştirilen atış, Türkiye’de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.
Edinilen bilgiye göre, milli süpersonik Füze şimdilik sadece AKINCI TİHA’ya entegre edildi.
Mühimmatın ANKA, AKSUNGUR, BAYRAKTAR TB2 gibi diğer insansız hava araçlarına entegresine ilişkin bilgi paylaşımı olmadı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda “Bayraktar AKINCI, Roketsan’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi TRG-230 İHA’yla 100 kilometre mesafeden hedefi tam isabet vurdu” ifadelerini kullandı.
Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor. GPS karıştırması olsa dahi yüksek hassasiyetini koruyan yerli mühimmat, sabit hedefler ile birlikte hareketli hedeflere de angaje olabiliyor. Fırsat hedeflerine karşı taarruzda zaman kazandırıyor. Topçu ve hava savunma sistemleri, radar istasyonları, lojistik tesisler gibi stratejik noktalar TGR-230’un hedefleri arasında yer alıyor.
Türkiyenin son dönemlerde geliştirdiği füze sistemleri ile ilgili Posta.com.trye konuşan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Bir silah platformunuz var ama silahınız yok. Mesela askeriniz var ama ellerinde kılıç, ok yok. Bunun hiçbir manası yok. Türkiye, ürettiği SİHAlar ve savaş uçakları için mühimmatı da kendisi üretmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı.
Türkiyenin son derece önemli bir gelişme sürecinde olduğunu belirten Abdullah Ağar, savunma sanayisinde kendini ispat edebilen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Bunun geniş bir zamanda Türkiyeye karşı yapılan planlar için çok büyük bir caydırıcılık oluşturacağını ifade eden Ağar, bunun yanı sıra gizli koz olarak tutulan birçok projenin de devam ettiğini söyledi.
Ülkenin savunmasında hava savunma sistemleri, hava taarruz sistemleri, yapay zeka, elektronik harp ve İHASİHAlar konusunda büyük bir atılım gerçekleştirildiğini söyleyen Ağar, bu gelişmelerin savunmayı karadan uzaya kadar ilmek ilmek dokumak anlamına geldiğini belirtti.
Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi hedefi başarıyla vurdu: Gizli koz olarak tutuluyor
Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-İHA, test atışında 100 kilometre mesafedeki hedefi tam isabet vurdu. Savunma tarafında kritik bir eşiğin daha aşıldığını dile getiren uzmanlar ise bu tip projelerin gizli koz olarak tutulduğuna dikkat çekiyor.