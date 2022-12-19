Yunanistan'a kaçıyorlardı: FETÖ zanlısı dört kişi tutuklandı

“Vatandaşlar bizi görünce kendilerini daha güvende hissediyorlar”Atlı polis olarak 2 yıldır görev yaptığını ifade eden Fatma Zehra Er, “Atlı polis olabilmek için 4 aylık sıkı bir eğitimden geçtik. Atları tanımayı onlarla anlaşabilmeyi ve nasıl görev yapabileceğimizi öğrendik. Ata binmek çok güzel bir spor olduğunu düşünüyorum. Ata bindiğiniz zaman her şeyi unutuyorsunuz. Atlar geçekten çok duygusal hayvanlar. Bu yüzden polislik mesleğimiz içinde atlı birliklerde olmak benim için çok farklı bir yerdedir. Her gören atları gelip sevmek onlarla fotoğraf çektirmek istiyor. Vatandaşlar bizi görünce kendilerini daha güvende hissediyorlar. Vatandaşlarımız kadın olarak atlı polislerimizi görünce daha çok yakışıyorsunuz diyorlar ve fotoğraf çektirmek istiyorlar” dedi.