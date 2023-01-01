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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü üyesi Edirne'de yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ mensubu 23 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 20'sinin FETÖ, ikisinin PKK, birinin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

10:46 . 15/09/2023 Cuma
AA
Edirne İl Jandarma Komutanlığı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Terör suçlarından aramaları var

Zanlılardan 20'sinin FETÖ, ikisinin PKK, birinin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



#Edirne
#Yunanistan
#PKK
#DEAŞ
#FETÖ
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