Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu hudut birlikleri tarafından yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 FETÖ mensubu sınır birlikleri tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi" denildi.
İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi. pic.twitter.com/e7sMzM588u
İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.