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POLİTİKA

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistana kaçmaya çalışan FETÖcüler yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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