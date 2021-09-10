Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/VnbFhmS2DF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021