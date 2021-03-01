Gündem Yunanistana kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, Ankara'da tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Nuri Cankıymaz, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Nuri Cankıymaz, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alınan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Cankıymaz, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinin ardından, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

O general sınırda yakalandı
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O general sınırda yakalandı

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı eski tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz ve emekli tuğgeneral Celalettin Çoban ile "mahrem imam" Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı çıkarmıştı.

Tehlike geçmedi
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Tehlike geçmedi

Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir'in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari Cankıymaz hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmış ve işlemlerin ardından Ankara'ya getirilmişti.

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